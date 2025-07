Ritiro Inter i ragazzi di Chivu spingono sull’acceleratore | clima disteso ad Appiano e c’è una novità che riguarda Frattesi

. Ecco quale. L’ Inter di Cristian Chivu continua la sua preparazione in vista della nuova stagione, e oggi, 25 luglio 2025, la squadra nerazzurra entrerĂ nel vivo del ritiro con una doppia seduta di allenamento. Dopo aver svolto i test fisici e atletici nelle ultime 48 ore, i giocatori sono pronti a intensificare il lavoro, con le sedute che si terranno a porte chiuse, come comunicato dal club. Il ritiro è anche il momento per cementare l’affiatamento tra i giocatori e il tecnico rumeno, che ha intenzione di lavorare sulla parte fisica e tattica della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ritiro Inter, i ragazzi di Chivu spingono sull’acceleratore: clima disteso ad Appiano e c’è una novitĂ che riguarda Frattesi

In questa notizia si parla di: inter - chivu - ritiro - ragazzi

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Lookman-Inter, rilancio da 40 milioni più 2-3 milioni nella parte fissa e con i bonus si potrà salire ancora: giusto spendere questa cifra? Marotta e Ausilio per regalare Lookman a Chivu sono disposti a fare il massimo. Da martedì in poi si apriranno i gior Vai su Facebook

Chivu, manca solo l'annuncio: firmerà un biennale; Chivu spiega perché l'Inter ha fatto tornare in Italia Calhanoglu e Frattesi: Si sarebbe creato rumore; Mondiale per Club 2025, l’Inter di Chivu all’esame Fluminense.

Inter, oggi si parte: doppie sedute, intensità prevenzione e dieta, ecco il programma di Chivu per i nerazzurri - Inter, oggi si parte con il ritiro alla Pinetina: doppie sedute, intensità prevenzione e dieta, ecco il programma di Chivu per i nerazzurri Pronti, partenza, doppia fatica. Lo riporta calcionews24.com

FOTO – Inter a lavoro, sorrisi e abbracci nel secondo giorno di ritiro - Primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile per l'Inter, con i calciatori impegnati nei testi fisici. Lo riporta inter-news.it