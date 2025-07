Ritardo xbox | conseguenze negative per un franchise fantasy classico

Il ritorno di Fable rappresenta un progetto molto atteso nel panorama videoludico, nonostante le difficoltà incontrate durante lo sviluppo. Dopo la cancellazione dello studio originale, il franchise è stato affidato a Playground Games, che sta lavorando a un nuovo capitolo con l’obiettivo di rinnovare la serie e adattarla alle aspettative dei giocatori moderni. Il percorso verso il lancio si è rivelato complesso, con numerosi rinvii che hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. fable rinviato al 2026 e rischio di posticipi al 2027. le voci indicano un possibile spostamento a metà 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ritardo xbox: conseguenze negative per un franchise fantasy classico

