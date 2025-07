Ristorante sul mare prende fuoco nel Barese | intervengono i pompieri per domare le fiamme

Questa mattina intorno alle ore 10:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio in un ristorante sul mare nella periferia di Molfetta.¬†All'arrivo dei pompieri, accorsi sul posto con tre squadre con due autobotti a supporto, l'intera struttura in metallo e legno era avvolta dalle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

