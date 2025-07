Rissa nella notte a Pomigliano d’Arco | muore un cittadino serbo due i feriti

Violenta lite nella notte a Pomigliano d’Arco: uomo perde la vita, due feriti trasportati in ospedale.. Pomigliano d’Arco (Napoli), 27 luglio 2025 – Una violenta rissa scoppiata nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio in via Trieste, a Pomigliano d’Arco, ha causato la morte di un uomo di 51 anni, cittadino serbo. Altri due uomini, anch’essi di nazionalitĂ serba, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando il 118 ha segnalato ai Carabinieri della locale stazione la presenza di tre persone ferite in strada. All’arrivo dei soccorsi, il 51enne era giĂ deceduto, con ogni probabilitĂ a causa delle percosse subite nel corso della colluttazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

