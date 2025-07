Rissa fra anziani mentre giocano a carte a Lesmo vicino Monza vola una dentiera | chiuso il centro ricreativo

Rissa al centro anziani, pugno in faccia a un 97enne per… una partita a scopa - (Adnkronos) – Una partita a scopa tra anziani finita… con un pugno in faccia. È successo a Lesmo, in provincia di Monza, in un centro anziani a pochi passi dalla chiesa del centro del comune lombardo.

