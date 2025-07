Rischio idrogeologico e temporali estesa l’allerta gialla in Toscana

Firenze, 28 luglio 2025 – Ancora strascichi di maltempo in alcune zone della Toscana. La perturbazione in transito sul territorio regionale in questo lunedì 28 luglio, con piogge e temporali anche forti, sta interessando specialmente le zone meridionali mentre è atteso un miglioramento in serata con residue precipitazioni sull'Appennino fiorentino e aretino. Domani, martedì, sono previsti isolati temporali nel pomeriggio sull'Appennino. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 22 di oggi per tutte le aree centro-meridionali e fino alle ore 6 di domani, 29 luglio, per la Romagna Toscana e la Valtiberina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio idrogeologico e temporali, estesa l’allerta gialla in Toscana

In questa notizia si parla di: toscana - temporali - rischio - idrogeologico

