Firenze, 28 luglio 2025 - Riparte a Villa Bracci - in via Stradone di Rovezzano 33 a Firenze - il progetto “Agosto Anziani” in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e il Quartiere 2 del Comune di Firenze e gestito con entusiasmo e professionalità dai volontari dell'Associazione di Promozione Sociale Villa Bracci. Dal 1° agosto anziani soli e con fragilità si possono prenotare per trascorrere le giornate dalle ore 8,30 alle ore 17,00 presso la struttura, pranzo preparato da cuoche in collaborazione con i volontari. Il Comune di Firenze per gli abitanti del Quartiere 2 mette a disposizione un minibus per recarsi alla struttura e rientrare alle proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparte Agosto Anziani a Villa Bracci

