Rino Gattuso missione Italia | parte il tour del CT per costruire la nuova Nazionale

Rino Gattuso in giro per i ritiri delle squadre italiane per incontrare i giocatori e iniziare a plasmare la sua Italia: ecco il tour del CT azzurro in vista del debutto Il tempo stringe e Rino Gattuso lo sa bene. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ha cominciato un autentico tour de force per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rino Gattuso, missione Italia: parte il tour del CT per costruire la nuova Nazionale

Minacce e incendi alle auto della famiglia di Rino Gattuso: condannato a 13 anni capo ‘ndrangheta - Per gli incendi alle auto dei familiari di Gattuso condannato a 13 anni e 4 mesi di carcere Aldo Abbruzzese, 52 anni, considerato il capo della ‘ndrangheta a Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano.

Per la Nazionale spunta Rino Gattuso, l'ex allenatore del Napoli a un passo dall'Italia - Un eroe del Mondiale 2006 sulla panchina della Nazionale. Crescono le chance di Rino Gattuso detto Ringhio, il 47enne tecnico calabrese che nell'ultima stagione ha guidato l'Hajduk Spalato.

Toni: "Gattuso ct? Rino è perfetto per qualsiasi situazione" - Luca Toni, campione del mondo nel 2006, è intervenuto sul toto panchina della nazionale durante la Vip Padel Cup 2025 organizzata a Jesolo da Vpe20: “Gattuso sarà l’uomo giusto, ovunque andrà ”.

Gattuso ha iniziato il suo 'tour' nelle 20 società della Serie A Attraverso un comunicato, la FIGC ha annunciato che il nuovo tecnico della Nazionale italiana ha inaugurato il suo viaggio nei ritiri delle squadre del nostro campionato partendo dalla Roma a Trig

Nazionale, il ct Gattuso in visita alla Juventus. FOTO; Gattuso, il tour nei ritiri estivi di Serie A parte dalla Roma: il programma completo; Gattuso, un ct alla scoperta dell’Italia: il tour nei ritiri per scegliere gli azzurri.

Camarda, Leoni, Casadei e non solo: Gattuso in visita nei ritiri per l'Italia del futuro - sta studiando per costruire la nuova Nazionale: accanto ai senatori, tanti giovani vogliono guadagnarsi la Nazionale ... Scrive gazzetta.it

Gattuso CT dell’Italia continua il suo tour: oggi visita alla Continassa - Il CT della nazionale dopo Roma e Fiorentina continua le visite nei ritiri delle squadre di A: oggi ha visitato la Juventus alla Continassa ... Come scrive mondonapoli.it