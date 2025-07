Rinfresca casa con una bottiglietta di plastica il trucco dei tedeschi ecco come fanno I Addio condizionatore risparmi un botto di soldi

Arriva direttamente dalla Germania un’idea per rinfrescare gli ambienti a costo zero ed in modo totalmente naturale. Il surriscaldamento globale sta avendo un impatto sempre più evidente sul meteo italiano, con estati che si preannunciano tra le più calde di sempre, caratterizzate da afa e umidità intense. L’estate 2025 non fa eccezione, c onfermando una tendenza preoccupante per il clima del Paese. Giugno 2025 è stato eccezionalmente caldo in quasi tutta Italia, con temperature medie di circa +2,7°C superiori alla media storica e precipitazioni dimezzate. Anche a luglio si sono registrate ondate di calore estreme, con picchi oltre i 40 gradi, in particolare al Centro-Sud, e temperature percepite che hanno superato i 4142°C a causa dell’elevato tasso di umidità . 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Rinfresca casa con una bottiglietta di plastica” il trucco dei tedeschi, ecco come fanno I Addio condizionatore, risparmi un botto di soldi

