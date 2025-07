Rimini cade dal pullman in corsa | paura per turista 17enne

Miramare (Rimini), 28 luglio 2025 – Erano appena partiti per andare a ballare. L’euforia per la serata. Le battute e gli scherzi. Forse qualche bicchiere di troppo. Fatto sta che uno di loro è caduto dal pullman in corsa che li stava portando alla discoteca Bollicine. L’incidente è avvenuto sabato sera, verso le 23,45, a Miramare. Sul bus c’erano un’ottantina di giovani, tutti italiani, arrivati qui a Rimini in vacanza con un viaggio organizzato da un’agenzia. Sabato per i ragazzi (quasi tutti tra i 18 e i 25 anni ) era stata prevista una serata al Bollicine. Il gruppo è partito da Miramare dopo cena, diretto alla discoteca di Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, cade dal pullman in corsa: paura per turista 17enne

In questa notizia si parla di: rimini - pullman - corsa - cade

Gara play off a Rimini: Ance Brindisi mette a disposizione pullman per tifosi Valtur - BRINDISI - Il basket è molto più di un gioco: è emozione, passione e senso di appartenenza. Per questo Ance Brindisi ha deciso di mettere concretamente a disposizione un pullman per accompagnare i tifosi della Valtur Brindisi in occasione di Gara 1 dei playoff di Serie A2, in programma domenica.

Rimini, cade dal pullman in corsa: paura per turista 17enne.

Cade dallo sportello del pullman che lo porta in disco. 17enne in ospedale - Con un gruppo di altri ottanta ragazzi tra i 18 e i 25 anni in vacanza in riviera stava prendendo un pullman per andare in discoteca, ma in modo accidentale si è appoggiato al maniglione di emergenza ... Scrive newsrimini.it