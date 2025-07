Rifiuti ammassati in piazzetta Caldomai

Ho fatto segnalazioni via mail e per telefono da, almeno 15 giorni ma i rifiuti sono sempre li. Si chiede alla rap di intervenire e rimuovere questa montagna di rifiuti abbandonati in piazzetta Caldomai. Ci sono sacchetti di rifiuti, cartoni, capi di abbigliamento, una finestra ed un materasso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rifiuti non raccolti in piazzetta Caldomai: "Casa nostra ignorata nell'itinerario del porta a porta" - Nonostante siano state fatte le segnalazioni alla Rap via mail e per telefono per attivare il servizio del ritiro porta a porta in piazzetta Caldomai 5, ad oggi non viene effettuato! Segnala palermotoday.it

Discarica in piazzetta Caldomai - Si segnala alla Rap che in piazzetta Caldomai si è creata una discarica grazie agli incivili della zona. palermotoday.it scrive