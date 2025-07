Riduzione della carreggiata sull' autostrada Palermo-Catania

A partire dalle ore 19 di mercoledì 30 luglio e fino al 9 agosto, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” verrĂ eseguita una riduzione parziale della carreggiata in direzione Catania del viadotto Vetri (dal km 153 al km 154,750) con la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. Saranno in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

