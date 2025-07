Ridere del Teatro Totò torna al Maschio Angioino dal 4 al 9 agosto

“RIDERE 2025” al Maschio Angioino dal 4 al 9 agosto 2025 ore 21.30 la 33ª edizione del Festival del Teatro Comico, della Musica e del Cabaret. Ingresso libero. Nel cuore dell’estate napoletana, sotto le antiche merlature del Maschio Angioino, tornerà ad accendersi la risata intelligente e l’emozione della grande tradizione teatrale partenopea. È con orgoglio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ridere del Teatro Totò torna al Maschio Angioino dal 4 al 9 agosto

Ad agosto torna "Ridere": sei serate di comicità con grandi nomi del teatro partenopeo nel cortile del Maschio Angioino. Ingresso gratuito, biglietti online dalle 12.

Comicità al Maschio Angioino con Ridere: sei serate gratuite con grandi nomi del teatro partenopeo; Ridere 2025; Il programma di Estate a Napoli 2025.

