Ricostruzione post alluvione A Savignano 700mila euro di lavori

A Savignano sul Rubicone sono terminati i lavori di ricostruzione post-alluvione per quasi 700mila euro di opere con le quali l'Amministrazione ha completato la messa in sicurezza della viabilità nelle zone che hanno subito i danni dagli eventi del 2023 e dell'ottobre del 2024. L'intervento più corposo ha riguardato via Rubicone Destra, che nel tratto tra le vie Galeazza e Bastia è stata interessata da opere di fresatura e scavo e successivamente riqualificata con la fondazione stradale e l'asfalto. Il ripristino è stato completato con l'allestimento del guard-rail. Le opere hanno interessato inoltre la frazione di Fiumicino, in particolare via Colombarazzo, primo tratto, con manutenzione straordinaria e asfaltature e la precedente di via Rubicone Destra e Sinistra, necessaria per completare la ricostruzione delle sponde del fiume Rubicone effettuata dall' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

