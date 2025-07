Richiesta clamorosa a Mariavittoria Minghetti dai pazienti | c’entra Tommaso Franchi

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione del Grande Fratello, conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi. A distanza di mesi dalla chiusura del reality, i due continuano a fare coppia, anche se la loro scelta di essere poco social alimenta spesso dubbi tra i fan. Tuttavia, Mariavittoria ha chiarito tutto in un’ intervista esclusiva, svelando anche curiosi retroscena sul suo lavoro di medico estetico. L’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nata al Grande Fratello. L’amore tra Mariavittoria e Tommaso è nato tra le mura della Casa piĂą spiata d’Italia, conquistando l’affetto del pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Richiesta clamorosa a Mariavittoria Minghetti dai pazienti: c’entra Tommaso Franchi

La dottoressa ospite del podcast di Nicolò Maltese ha svelato cosa le chiedono i pazienti che si recano in studio da lei

In realtà a me si presentano solo per fare una foto. Pagano la visita solo per farsi una foto e per sapere se sono ancora fidanzata. Questa è la domanda ricorrente. Mi fanno le domande sul Grande Fratello, su Tommaso, sulla mia vita adesso.

