Ricci | La Champions League? Oltre a essere la priorità è quello che il Milan merita

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' da Perth (Australia) dove è in tournée con i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ricci: “La Champions League? Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita”

CM.com – Quanto guadagna Ricci al Milan - 2025-07-03 21:51:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Un anno fa i primi contatti, in questi giorni l’affondo decisivo con la firma su un contratto di 4 anni più l’opzione per il quinto L’ha seguito, osservato, cercato, si è informato e già un anno fa aveva iniziato i contatti: il Milan era da tempo su Samuele Ricci, ma nelle ultime settimane ha prima accelerato la trattativa col Torino per poi chiuderla definitivamente.

