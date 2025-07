Ricci | Allegri ai centrocampisti chiede questo | passatela agli esterni che sono rapidi

Samuele Ricci, neo-centrocampista del Milan, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport e ha parlato del suo rapporto con Allegri oltre che del suo inserimento in squadra. Le parole sul mister dicono molto dell'Allegri-pensiero che in tanti ancora oggi tentano di smontare e che in generale definiscono come poco attuale. Intanto il Milan ha segnato 4 gol in contropiede al Liverpool in amichevole ( due ne ha fatti Okafor, giusto per ricordarlo ndr). Per questa ragione le indicazioni al centrocampista sono tipo le seguenti: prendi la palla e passala in avanti. Di seguito un estratto significativo. Ricci: «Allegri mi chiede di passarla agli attaccanti, che sono veloci».

