Revenge porn foto intime diffuse su Whatsapp dopo una festa La denuncia della donna

La procura di Genova ha aperto un’indagine in seguito alla circolazione non autorizzata di immagini a contenuto sessuale. Le foto sarebbero state scattate durante una serata tra amici in un ristorante di Bogliasco. Gli scatti, che immortalano momenti di intimità tra un notaio, un medico, una donna e altri presenti, sarebbero stati condivisi su alcune chat WhatsApp senza il consenso della protagonista femminile. Revenge porn, foto su Whatsapp dopo una festa. I fatti risalgono ai primi giorni di giugno. A partecipare alla cena, oltre alla donna e al notaio, c’erano anche un medico, il titolare del locale e la compagna di quest’ultimo, collega della donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Revenge porn, foto intime diffuse su Whatsapp dopo una festa. La denuncia della donna

