Rettile segnalato a Ladispoli il sindaco | Potrebbe essere un caimano

“Sono giunte alcune segnalazioni riguardanti la possibile presenza di un rettile di modeste dimensioni all’interno del fiume Sanguinaria”. A scriverlo su Facebook è il sindaco di Ladispoli, in provincia di Roma, Alessandro Grando, a proposito degli avvistamenti, da parte di numerose persone, e rilanciati sui social, di un rettile in giro per il territorio comunale. “In base alle fotografie e alle testimonianze raccolte potrebbe trattarsi di un piccolo esemplare di caimano, tra i 50 e 70 cm – prosegue il primo cittadino -. Non si esclude che possa trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto. Ad ogni modo, sono giĂ state allertate le autoritĂ competenti, che interverranno sul posto per accertare i fatti ed eventualmente catturare l’animale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rettile segnalato a Ladispoli, il sindaco: “Potrebbe essere un caimano”

