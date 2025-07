Retribuzioni del personale scolastico in coda alle retribuzioni degli impiegati della Pubblica Amministrazione | 33mila euro di media I dati

Il Conto annuale redatto dalla Ragioneria dello Stato ha fornito un quadro aggiornato delle retribuzioni medie percepite dai dipendenti pubblici nel 2023. I valori tengono conto del “lordo dipendente”, ovvero l’insieme delle somme corrisposte prima delle imposte, includendo anche tredicesime e indennitĂ . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nursind Avellino nella Giornata Internazionale dell’Infermiere: “Retribuzioni basse e carenza di personale mettono a rischio la professione” - AVELLINO – 12 maggio 2025 – In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, la Segreteria Territoriale di Avellino del sindacato Nursind ha diffuso un comunicato volto a evidenziare le persistenti problematiche che affliggono la categoria, delineando un quadro tutt’altro che.

Il 76% delle imprese bergamasche fatica a trovare personale: in rialzo le retribuzioni di ingresso per i neolaureati - La provincia di Bergamo nei prossimi 20 anni si troverà a fare i conti con una carenza di personale di circa 85mila unità : in un contesto estremamente dinamico, è in continuo aumento la quota di imprese in difficoltà nel reperimento delle necessarie figure professionali, mentre l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle aziende che i talenti faticano a trattenerli.

Argentini (Nursind) sul taglio delle retribuzioni accessorie al personale sanitario: "Inaccettabile per coprire il deficit finanziario" - Profonda indignazione è stata espressa dal sindacato Nursind Pescara per la decisione della Regione di tagliare le retribuzioni accessorie del personale sanitario delle Asl abruzzesi per far fronte al deficit del sistema sanitario.

Ma nel confronto con le altre regioni i dati positivi si "ridimensionano". La Sardegna, ad esempio, ha la piĂą alta percentuale di giovani (17,5%) che esce precocemente dal sistema scolastico senza qualifica

Cedolino NoiPa, aumenti in arrivo per insegnanti e personale Ata - Lo stipendio di luglio di insegnanti e personale Ata contiene un aumento, mostrato nel Cedolino NoiPa, che dipende da due diversi fattori che faranno crescere la busta paga ... Lo riporta quifinanza.it

Retribuzione Professionale Docenti: non servono più Cause per averla - MSN - Dall’anno scolastico 2022/2023 i titolari di supplenza breve non sono più costretti a rivolgersi ai tribunali per aver diritto al riconoscimento dell’accessorio in busta paga. Come scrive msn.com