Restare Umani | immagini di parole musica e speranza al tramonto di Romena

Domenica, nella suggestiva cornice della Pieve di Romena, si è tenuto Restare Umani: note di pace al tramonto, un incontro di parole e musica che ha invitato il pubblico a fermarsi e respirare insieme il senso piĂą profondo dell’umanitĂ . Protagonisti dell’evento sono stati Francesca Mannocchi e Sara Lucaroni, con le loro testimonianze di conflitti, diritti negati e umanitĂ resistenti, accompagnate dalle note intense del pianista siriano-palestinese Aeham Ahmad. Un’esperienza collettiva di ascolto, riflessione e bellezza, introdotta da don Luigi Verdi e condotta da Massimo Orlandi, che ha trasformato un semplice evento in un momento di condivisione autentica e profonda. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Restare Umani: immagini di parole, musica e speranza al tramonto di Romena

Ricordare per Restare Umani… 23 Maggio, Giornata della Legalità ! - Il 23 maggio non è un giorno come gli altri. In Italia, è il giorno in cui il Paese si ferma per ricordare; si chiama "Giornata della Legalità " ed ha una data incisa nella memoria collettiva: 23 maggio 1992.

Restare umani nell'era del digitale è possibile? Un incontro al Gonzaga - Come possiamo vivere con consapevolezza, responsabilità e profondità i cambiamenti in atto, in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale? A rispondere, sono stati giovani e docenti, nei giorni scorsi, al Gonzaga Campus, nell'ambito del confronto su "Formare umani nell’era digitale".

Si può restare umani anche al 41 bis - Di Cospito tutto si sa, proprio per la battaglia che ha combattuto contro il 41 bis: un lungo sciopero della fame che rischiava di mandarlo al Creatore, e rimasto senza risultati concreti

#restareumani Ci siamo quasi! Il 27 luglio a Romena, dalle ore 18, vivremo una serata speciale di parole e musica che invita all’ascolto e alla riflessione. Ecco gli ospiti gli ospiti dell’evento “Restare Umani. Note di pace al tramonto": Vai su Facebook

