Resa sui dazi Meloni | Positivo aver trovato accordo c’è ancora da battersi Ora l’Ue non perda tempo

"Giudico positivamente che si sia trovato un accordo, perché un'escalation commerciale tra Usa e Ue avrebbe avuto conseguenze potenzialmente devastanti". Così Giorgia Meloni, a margine del vertice Onu sui Sistemi alimentari a Addis Abeba, commenta la resa di Ursula von der Leyen a Trump sui dazi. "La base di dazi a 15%, se ricomprende i dazi precedenti che di media erano intorno a 4-5%, differentemente da ciò che prevedeva un accordo al 10%, che sommava i dazi precedenti, secondo me, è una base sostenibile", sottolinea, dicendo che però "bisogna andare nei dettagli ". "Dobbiamo studiare i dettagli dell'accordo e lavorare sull'accordo, perché quello di ieri non è giuridicamente vincolante.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto al termine dell'incontro che si è tenuto in Scozia l'accordo commerciale Ue-Usa su dazi del 15%. Lo si apprende da fonti dell'Unione Vai su Facebook

