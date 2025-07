Repo Man | la spiegazione del finale del film con Jude Law

Repo Men è un film del 2010 diretto da Miguel Sapochnik che si colloca nel filone della fantascienza distopica con venature action e thriller. Ambientato in un futuro prossimo, il film racconta una societĂ in cui gli organi artificiali possono essere acquistati a credito, ma vengono brutalmente riacquisiti da agenti specializzati quando il pagamento non viene onorato. Il protagonista, interpretato da Jude Law, è uno di questi “repo men”, ma si troverĂ dall’altra parte del sistema quando sarĂ lui stesso costretto a vivere con un organo impiantato e incapace di pagarlo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it