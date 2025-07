Repliche di un professore 2 su rai 1 | quando inizia la nuova stagione

Con l’arrivo dell’estate, la programmazione di Rai 1 si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fiction italiane. La seconda stagione di Un Professore, interpretata da Alessandro Gassmann, tornerà in replica in prima serata, offrendo una nuova opportunità di rivivere le vicende del carismatico insegnante e dei suoi studenti. Di seguito, vengono illustrate le date di messa in onda, il contenuto della trama e i dettagli relativi alla fruizione degli episodi. Programmazione delle repliche di Un Professore 2. A partire da giovedì 7 agosto 2025, Rai 1 trasmetterà le repliche della seconda stagione della serie alle ore 21:30 circa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Repliche di un professore 2 su rai 1: quando inizia la nuova stagione

È solo una follia Un saluto dal cast di Un Professore 3, durante una pausa sul set La terza stagione debutterà dal 20 novembre, ma ci sarà spazio anche per le repliche estive in onda da giovedì 7 agosto in prima serata su Rai 1 #UnProfessore Vai su Facebook

