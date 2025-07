Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 27 luglio | Video Mediaset

Torna stasera domenica 27 luglio 2025 la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 28, 29 e 30 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Hikmet convoca tutte le domestiche della villa e sottolinea che è lei a comandare. Ramazan rivela a Enise che Samet gli aveva dato l’ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve. Nuh e Melek danno fuoco alla stalla in cui erano tenuti prigionieri e vanno a vivere con Tahsin. Cihan e Samet vogliono scoprite chi e’ l’uomo potente che sta manovrando i due gemelli. Nihayet non accetta il fatto che Sumru abbia tagliato i ponti con la famiglia Sansalan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 27 luglio | Video Mediaset

La Notte nel Cuore replica su La5: quando rivedere le repliche della serie tv turca - La Notte nel Cuore replica in tv e in streaming. Debutta su Canale 5 “La Notte nel Cuore” serie tv turca conosciuta con il titolo Siyah Kalp, dagli stessi produttori di Terra Amara, dizi-cult con cui «La notte nel cuore» condivide due attori: Dermanc?o?lu (Behice) e Polat (Gaffur).

