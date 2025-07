Registro elettronico nelle scuole paritarie come nelle statali | non più previsto piano dematerializzazione Ministero

Le istituzioni scolastiche statali adottano giĂ da diversi anni il registro elettronico, pur in assenza del piano di dematerializzazione del Ministero. NovitĂ decreto scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: registro - elettronico - statali - piano

Il registro elettronico, l’uso ossessivo da parte dei genitori rischia di trasformarlo in un boomerang educativo. Quali consigli può dare la scuola - L’introduzione del registro elettronico ha trasformato radicalmente l’organizzazione scolastica italiana, permettendo a docenti, studenti e famiglie di monitorare voti, assenze e compiti assegnati.

Registro elettronico e genitori. Lettera - Inviata da Mario Lorenzo - Il problema del registro elettronico sta facendo emergere una volta di piĂą lo scollamento esistente tra famiglie e scuole.

“Lo avete imposto, obbligato a installarlo sui cellulari, arrivano notifiche fino a tarda sera”, genitori e studenti contro il registro elettronico, tra notifiche notturne, ansia e nostalgia del diario - Registro elettronico e scuola digitale: un binomio ormai inscindibile nell’organizzazione scolastica.

Il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato il Decreto per le #assunzioni dei #docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo Decreto del Ministro, Vai su Facebook

Registro elettronico nelle scuole paritarie come nelle statali: non più previsto piano dematerializzazione Ministero; L'intervista a Filomena Zamboli: «Con fondi Pnrr e decreto Caivano abbiamo creato progetti educativi»; Focus DL 45 anti – diplomifici: l’una tantum delle visite ispettive non basta.