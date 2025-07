Regionali riammessi sulla Direttissima Pendolari | Bene ma servono date certe

L'AutoritĂ di Regolazione dei Trasporti (Art) ci sta pensando. “Anche perchĂ© una soluzione va trovata per garantire il servizio pubblico”, hanno piĂą volte ribadito gli amministratori di Toscana, Umbria e Lazio. La decisione di far transitare sulla direttissima Firenze-Roma solo convogli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Regione Umbria, Francesco De Rebotti: “Riportati sulla direttissima i treni regionali 4106 e 4105” - Un tavolo tecnico incentrato sulle tematiche inerenti agli orari ed ai servizi ferroviari, sulla direttissima Roma-Firenze.

Ferrovia Terni-Roma: “Garantito l’ingresso certo nella Direttissima dei nuovi treni regionali” - Un inizio estate davvero caldo sul fronte del trasporto locale. La questione è prettamente incentrata e focalizzata sull’utilizzo dei convogli ferroviari che dall’Umbria e la Toscana muovono da e verso la capitale.

Ferrovia Terni-Roma: “Garantito l’ingresso certo nella Direttissima dei nuovi treni regionali”. Incontro pubblico sul tema dei trasporti - Un inizio estate davvero caldo sul fronte del trasporto locale. La questione è prettamente incentrata e focalizzata sull’utilizzo dei convogli ferroviari che dall’Umbria e la Toscana muovono da e verso la capitale.

I pendolari e il flash mob dei sindaci. Da Re: Più fatti e meno passerelle; Chiassai Martini. “Il Comitato Pendolari non invitato al tavolo in Regione sui treni”.

Il Comitato Pendolari Valdarno: "Verso una deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima: parziale per metà 2026 o fino al 2028?" - Sulla Direttissima le Regioni Toscana, Umbria e Lazio chiedono un incontro urgente all'Autorità dei Trasporti, ma l'assessore Baccelli non lo dice ... lanazione.it scrive

Treni, il blocco dei treni regionali dei pendolari sulla direttissima potrebbe slittare. Il punto - In uno scenario di preoccupazione per i pendolari del Valdarno, sembra delinearsi una possibile deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima che dovrebbe entrare in vigore nel gennaio 2026. Lo riporta corrierediarezzo.it