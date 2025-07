Regionali Pd vuole sbloccare domino candidati attesa per Ricci

Roma, 28 lug. (askanews) – Sarà un lavoro che richiederà ancora settimane, probabilmente, quello necessario a comporre alleanze e candidature del centrosinistra alle regionali, ma la tappa significativa sarà quella di mercoledì, l’interrogatorio di Matteo Ricci per l’inchiesta sugli affidi del comune di Pesaro. Nella visione di Elly Schlein tutto si tiene, il quadro va composto con una trattativa che tenga conto di un equilibrio complessivo con gli alleati e, soprattutto, con una visione molto chiara: l’alleanza più larga possibile, quel “campo largo” con cui si dovrà poi andare alle politiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ricci - regionali - vuole - sbloccare

Verso le Regionali, Ricci (Pd): “Noi siamo l’alleanza del cambiamento. Acquaroli e Spacca la conservazione” - “Vogliamo costruire un programma di cambiamento. Nel tour dei teatri per le Marche stiamo raccogliendo entusiasmo e voglia di fare le Marche grandi.

Regionali, il Pd Ancona schiera i 9 corridori. È ufficiale: la Mancinelli in campo per Ricci - ANCONA Mai profezia fu più veritiera, nell?intercettare il presagio nefasto: «Chi fa le regole non si candidi», aveva tuonato la consigliera regionale Pd uscente Manuela.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

Ha ingannato un sacerdote, facendogli credere di avere bisogno di soldi per pagare l’affitto, per curarsi in ospedale o per sbloccare il conto in banca. E con queste scuse, una truffatrice serba di ventinove anni è riuscita a farsi consegnare oltre centomila euro Vai su Facebook

Regionali, Pd vuole sbloccare domino candidati, attesa per Ricci; Regionali, Schlein: Siamo al fianco di Matteo Ricci e confidiamo nella magistratura; De Luca: Vicenda Ricci? Gliel'ha prescritto il medico di candidarsi alle regionali?.

Regionali, Pd vuole sbloccare domino candidati, attesa per Ricci - (askanews) – Sarà un lavoro che richiederà ancora settimane, probabilmente, quello necessario a comporre alleanze e candidature del centrosinistra alle regionali, ma la tappa significati ... Si legge su askanews.it

Regionali, il sostegno del Pd a Ricci. I 5 Stelle stanno alla finestra - Il candidato governatore per il centrosinistra nelle Marche va avanti. Riporta repubblica.it