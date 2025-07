Regionali in Toscana la base M5s spaccata su Giani e sull’alleanza con il Pd

Alle elezioni locali i 5 stelle di voti ne hanno sempre presi pochi. E allora meglio concentrarsi sulle poltrone. In fondo basta un accordo con il Pd, visto che Eugenio Giani viene dato per favorito alle prossime elezioni regionali d’autunno in Toscana, et voilĂ , il gioco è fatto. Un assessore al Lavoro o all’Ambiente, qualche posto nei consigli di amministrazione delle partecipate. Qualcuno nel partito di Giuseppe Conte ha giĂ fatto i conti, peccato però che non li abbia fatti con la base. Che è arrabbiata, arrabbiatissima. Tanto che alcuni gruppi territoriali hanno posto il loro veto non solo alla candidatura del presidente uscente, ma anche all’alleanza con il Pd. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regionali in Toscana, la base M5s spaccata su Giani e sull’alleanza con il Pd

