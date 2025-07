Regionali Gagliano a Martusciello | Anche nel 2000 Forza Italia elesse due salernitani

Non solo nel 1995 quando il centrodestra conquistò la Regione con Sergio Rastrelli. Ma anche nel 2000, quando perse contro Antonio Bassolino, Forza Italia riuscì ad eleggere ben due consiglieri regionali in provincia di Salerno. A ricordarlo al segretario regionale degli azzurri Fulvio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - forza - italia - gagliano

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto» - Ministro Antonio Tajani, come leader di Fi un anno fa ha proposto la legge sullo ius scholae. Siete tornati a parlarne in queste ore.

Regionali Toscana, Forza Italia candida deputate Bergamini, Mazzetti, Tenerini - Regionali Toscana, Forza Italia candida tre deputate alla guida di altrettanti collegi per le elezioni regionali in Toscana.

Elezioni regionali in Toscana: Forza Italia candida Deborah Bergamini, Chiara Tenerini ed Erika Mazzetti - Arrivano le candidature di Forza Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana. Marco Stella, coordinatore regionale e candidato governatore, afferma: "Oggi con grande orgoglio annuncio che le nostre tre parlamentari saranno candidate alle Regionali" in Toscana, "l'onorevole Deborah Bergamini che è anche il nostro candidato governatore sarà il capolista al collegio di Lucca, l'onorevole Chiara Tenerini sarà il nostro capolista nel collegio di Livorno, l'onorevole Erika Mazzetti sarà il nostro capolista nel collegio di Prato" L'articolo Elezioni regionali in Toscana: Forza Italia candida Deborah Bergamini, Chiara Tenerini ed Erika Mazzetti proviene da Firenze Post.

Dalla partita delle Regionali alla prossima manovra, passando per gli spazi in tv Nell'evening review di oggi, Adriano Biondi analizza cosa c’è dietro lo scontro che non ti aspettavi tra Matteo Salvini e Pier Silvio Berlusconi Vai su Facebook

Regionali, Gagliano a Martusciello: Anche nel 2000 Forza Italia elesse due salernitani; Maria Rosaria Aliberti con Forza Italia alle Regionali; Crisi idrica a Gagliano di Catanzaro, Forza Italia denuncia: Contrada Petrosa senz'acqua, l’Amministrazione intervenga.

Forza Italia: i coordinatori regionali saranno eletti dai tesserati - Una svolta importante all’interno di Forza Italia, che segna un nuovo passo verso la democratizzazione della struttura interna del partito. latinaoggi.eu scrive

Forza Italia, Tajani nella scia di Piersilvio: gli iscritti eleggeranno nuovi leader regionali - Dopo il richiamo di Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto «ricambio» e «facce nuove» l’obiettivo è rendere la struttura del partito «più parte ... Scrive ilsole24ore.com