Reggio Calabria rompe il silenzio su Gaza | una notte di rumore corpi e dignità contro la guerra

Sono arrivati in silenzio, ma pronti a fare rumore. Vestiti di nero o di bianco, portavano con sĂ© pentole, padelle, coperchi, oggetti metallici, fischietti e sirene. Avevano garze bianche insanguinate di rosso, sudari e lenzuoli stesi come corpi senza nome, bandiere della Palestina, striscioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: rumore - silenzio - corpi - reggio

Napoli Inter, la grande differenza tra Conte e Inzaghi. Dallera (Corriere della Sera): «Antonio parla tanto, Simone ha scelto un silenzio che fa rumore ma è uno sbaglio» - Napoli Inter, il profilo dei due allenatori Conte e Inzaghi sul Corriere della Sera ad opera di Daniele Dallera Il duello scudetto tra Napoli e Inter si gioca in campo e anche sulle panchine.

Usigrai attacca la Rai: “Sul referendum silenzio che fa rumore. E’ complice di chi sta chiedendo di non andare a votare” - Usigrai torna a puntare il dito contro la Rai, che sul referendum dell’8 e 9 giugno è protagonista di “ un silenzio che fa rumore “.

Inter, il rumore del silenzio: con un gesto Dumfries insegna agli altri come si fa - Al triplice fischio della finale di Champions League tutta l’Inter tace, o quasi. L’unica eccezione è Denzel Dumfries, che insegna agli altri quanto basta poco per provare a rimediare.

"Una riflessione necessaria sul Polo della Moda e il ruolo di Max Mara". La decisione annunciata da Luigi Maramotti di sospendere il progetto del Polo della Moda nell’area delle ex Fiere di Reggio Emilia ha generato preoccupazione e amarezza. Perché si è Vai su Facebook

Reggio Calabria rompe il silenzio su Gaza: una notte di rumore, corpi e dignità contro la guerra; A Reggio Calabria l’iniziativa nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”; A Reggio Calabria la manifestazione nazionale “L’Ultimo Giorno di Gaza”.

A Reggio Calabria la manifestazione nazionale “L’Ultimo Giorno di Gaza” - A Reggio Calabria la manifestazione nazionale “L’Ultimo Giorno di Gaza”: "un evento pubblico di solidarietà e disobbedienza civile" ... Da strettoweb.com

“Disertiamo il silenzio”: anche Reggio Calabria fa sentire il suo grido per la pace a Gaza - Share on whatsapp Share on telegram Share on whatsapp Share on telegram Reggio Calabria si unisce al grido che attraversa l’Italia e rompe il silenzio sull’orrore della guerra nella Striscia di Gaza. informazione.it scrive