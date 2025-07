Re Carlo storica tenuta in vendita | il sovrano conserva un privilegio regale

Il patrimonio immobiliare della Famiglia Reale è davvero immane e, pur non facendone parte ufficialmente (non più), Brimptsmead Estate conserverà per sempre un enorme fascino legato proprio ai Windsor. Si tratta di un’antica dimora di campagna, appartenuta a Re Carlo. Per i sudditi più fedeli e, in generale gli appassionati dei Reali, è un pezzo di storia del Paese. Oggi è in vendita, anche se il sovrano conserva ancora un privilegio regale non di poco conto. Brimptsmead Estate in vendita. È da più di 30 anni che Brimptsmead Estate non è più di proprietà di Re Carlo ma, è innegabile, quel fascino legato alla Famiglia Reale resta (quasi) intatto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, storica tenuta in vendita: il sovrano conserva un privilegio regale

