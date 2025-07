Ravenna calcio ecco il calendario | esordio al Benelli col Campobasso poi subito derby a Forlì

Il Ravenna comincerà il campionato ospitando il Campobasso al Benelli. La Lega Pro ha diramato i calendari dei suoi tre gironi, con la prima gara in programma domenica 24 agosto. Come noto, i giallorossi sono nel gruppo B assieme alle altre romagnole Forlì e Rimini. E proprio alla seconda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ravenna-Pistoiese: Rivincita in Semifinale Playoff di Serie D al Benelli - C’è dunque di nuovo la Pistoiese sul cammino del Ravenna. La semifinale dei playoff di serie D, che si giocherà domenica, alle 19, al Benelli, è ‘apparecchiata’.

Calcio, cominciano i playoff del Ravenna: sfida secca al Benelli contro la Pistoiese - Il tempo dell’attesa è finito: domenica 19 maggio, alle ore 19:00, il Ravenna scenderà in campo al Bruno Benelli per affrontare la Pistoiese nella semifinale playoff del girone D di Serie D.

Calendario campionato: il Ravenna comincia in casa con il Campobasso, poi subito derby a Forlì; Calcio C, il calendario del Ravenna: debutto in casa con il Campobasso, poi tre neopromosse di fila