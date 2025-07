Raoul Bova i messaggi con cui veniva ricattato

La storia che sta coinvolgendo Raoul Bova sta avendo un risvolto penale, Federico Monzino è indagato per aver ricattato l'attore, ma sono stati sequestrati anche i telefoni di Martina Ceretti e Fabrizio Corona. Il pr milanese ha rivelato perchĂ© ha agito in questo modo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Raoul Bova, i messaggi con cui veniva ricattato

Raoul Bova, inchiesta per tentata estorsione sugli audio rubati: ci sarebbe un indagato; «Ho i vocali tra te e Martina ora devi farmi un regalo». Così parte l'inchiesta sul presunto ricatto a Raoul Bova; Raoul Bova e il caso Ceretti, chi è Federico Monzino pr che avrebbe ricattato l'attore: il testo dei messaggi.

raoul bova i messaggi del ricatto - Ecco chi ha consegnato gli audio tra Raoul Bova e Martina Ceretti, i messaggi inviati all'attore romano per evitarne la diffusione e ricattarlo ... Scrive gazzetta.it

Raoul Bova, Federico Monzino accusa: «Martina Ceretti cercava solo visibilità, Corona aveva tutto e non si è fermato». I messaggi del ricatto - Un messaggio anonimo, una minaccia velata (ma non troppo), e poi la diffusione di chat e audio privati con al centro Raoul Bova. Lo riporta msn.com