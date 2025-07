Raoul Bova e gli audio rubati c' è un indagato I messaggi di minaccia | Posso farti del male ma se vuoi farmi un regalo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, sospettando un tentativo di estorsione digitale, con al centro un pr milanese e amico di Martina Ceretti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Raoul Bova e gli audio rubati, c'è un indagato. I messaggi di minaccia: «Posso farti del male, ma se vuoi farmi un regalo...»

In questa notizia si parla di: raoul - bova - audio - rubati

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Raoul Bova, audio rubati e ricatti: il caso Ceretti-Monzino si trasforma in un incubo mediatico (e giudiziario) Vai su X

Martina Ceretti, indagato l'amico per audio e chat rubati a Raoul Bova?: «Sotto sequestro il cellulare della modella». La presunta estorsione ai danni dell'attore Vai su Facebook

Audio rubati a Raoul Bova, la procura indaga per tentata estorsione; Il giallo degli audio rubati a Raoul Bova, c’è l’inchiesta; Bova e gli audio rubati. Un amico della Ceretti indagato per estorsione.

Il recap del caso Raoul Bova: gli audio “rubati”, Martina Ceretti, il pr indagato - Il recap del caso del presunto tradimento di Raoul Bova: Martina Ceretti, Rocio Munoz Morales, il pr indagato. Da amica.it

Gli audio intimi di Raoul Bova rubati, indagato un amico della modella Ceretti - L’attore avrebbe ricevuto un messaggio che lo avvertiva della possibile diffusione di alcune sue conversazioni con la modella. Secondo quotidiano.net