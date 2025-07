Raoul Bova e Fabrizio Corona | un caso di gossip e ricatto

Un intrigo di ricatti e relazioni segrete nel mondo del gossip italiano ha catturato l'attenzione dei media, coinvolgendo Raoul Bova e Fabrizio Corona. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Raoul Bova e Fabrizio Corona: un caso di gossip e ricatto

Fabrizio Corona ha pubblicato degli audio in cui Raoul Bova parla in modo goffo e sdolcinato a una donna. L’audio è diventato virale. Su TikTok ci sono già centinaia di video in cui viene replicato e usato in qualsiasi situazione. Non è la prima volta che imma Vai su Facebook

La procura di Roma ha avviato un’indagine per tentata estorsione per una vicenda di messaggi privati di Raoul Bova divulgati da Fabrizio Corona Vai su X

Raoul Bova, Fabrizio Corona smonta la sua nuova versione: «Altro che già separati con Rocio Munoz» VIDEO; Raoul Bova, inchiesta per tentata estorsione sugli audio rubati: ci sarebbe un indagato; Il legale di Raoul Bova contro Fabrizio Corona: «Con Rocio sono separati da tempo, ora indaga la magistratura».

Fabrizio Corona smaschera Martina Ceretti e Federico Monzino: “Hanno ricattato Raoul Bova” - Fabrizio Corona risponde con alcune storie a chi ritiene abbia violato la privacy di Raoul Bova pubblicato audio e chat private con Martina Ceretti ... Segnala fanpage.it

Raoul Bova, Federico Monzino: «Io indagato? No, solo persona informata su fatti». Gli sms nel telefono di Martina Ceretti e la denuncia dell'attore - Potrebbe esserci un giovane facoltoso, amico di Martina Ceretti, al centro della vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova e poi divulgati da Fabrizio Corona: un caso che ha ... Secondo leggo.it