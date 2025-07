Jannik Sinner festeggia la sua settimana numero 60 da leader del ranking ATP. A tanto, infatti, ammonta il suo periodo da primo della classifica mondiale, e il prossimo obiettivo in senso assoluto sono le 72 settimane di Stefan Edberg e, in fatto di consecutivitĂ , le 75 (sulle totali 80) di Lleyton Hewitt. Sinner, però, non giocherĂ questa settimana a Toronto, così come non lo farĂ Carlos Alcaraz: un fatto che ridurrĂ leggermente il margine di vantaggio del classe 2001 di Sesto Pusteria, anche se le vere cambiali restano altre due: Cincinnati e US Open, dove potrĂ quasi inevitabilmente esserci l’avvicinamento del murciano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ranking ATP (28 luglio 2025): Jannik Sinner, 60 settimane da numero 1. Balzo Darderi, sale ancora Cobolli