Randagismo a Felino l' emergenza è sotto gli occhi di tutti

“Non serviva aspettare l’estate per accorgersi che la situazione stava sfuggendo di mano: ad inizio giugno abbiamo presentato in Regione una risoluzione per chiedere l’attivazione di fondi dedicati alla sterilizzazione dei gatti, sia vaganti che di proprietà . Una proposta concreta, ispirata a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: randagismo - felino - emergenza - sotto

Randagismo, a Felino l'emergenza è sotto gli occhi di tutti; Il Comune chiude le colonie feline: scatta la protesta di Occhi di Gatto; Emergenza randagismo felino ad Asti: Molti vanno al sud a cercare il gatto. Fate adozioni a km 0.

Foligno, sos randagismo: gli abbandoni di gatti crescono del 20% - Servono interventi di contenimento e si deve seriamente iniziare a pensare all’introduzione del chip per i gatti e a ... ilmessaggero.it scrive

Emergenza randagismo in Calabria: l’appello dei volontari al ... - L'associazione Gaia Animali & Ambiente ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Mattarella e al presidente di Regione Calabria per chiedere ... Come scrive fanpage.it