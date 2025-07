Rai-Sanremo Mazza Fimi mette in guardia il Comune ligure | Si attivi o c’è il rischio di disimpegno da chi garantisce il successo del Festival

La Fimi (Federazione Industriale Musicale Italiana) si schiera apertamente con la Rai nella diatriba con il Comune di Sanremo per l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana. Ho incontrato oggi l’AD Rai Giampaolo Rossi e abbiamo concordato sulla centralitĂ del ruolo del servizio pubblico e dell’industria musicale nel Festival della Canzone Italiana, cosa di cui deve essere consapevole il Comune di Sanremo afferma all’ Ansa il Ceo di Fimi, Enzo Mazza. Il Comune si attivi a livello economico e infrastrutturale o c’è concreto rischio di disimpegno proprio da parte di chi garantisce il successo sottolinea. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai-Sanremo, Mazza (Fimi) mette in guardia il Comune ligure: “Si attivi o c’è il rischio di disimpegno da chi garantisce il successo del Festival”

