(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 “Tu sei noto per essere un negoziatore ma se avremo successo, penso che sarĂ l'accordo piĂą importante che ognuno di noi abbia mai concluso.” Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, rivolgendosi al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo il raggiungimento dell'accordo sui dazi Ue-Usa al 15%. Courtesy: the Whithe House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Raggiunto accordo sui dazi, Von der Leyen: "Sei un negoziatore tenace", Trump: "E' vero" – Il video proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

