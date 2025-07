Ragazzo di 17anni scavalca le inferriate ed evade dal Beccaria di Milano | ricerche in corso

Un ragazzo di 17 anni è evaso nella giornata di domenica 27 luglio dall’istituto minorile Cesare Beccaria di Milano. Lo comunica il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria attraverso il segretario regionale Alfonso Greco, che riguardo alla dinamica spiega: “Sembrerebbe sia riuscito ad evadere dal cortile passeggio. Subito sono scattate le ricerche attualmente in corso con altre forze dell’ordine”. Anche se i dettagli restano ancora da chiarire, il giovane si sarebbe dato alla fuga dopo avere scavalcato le inferriate dell’istituto. Il 17enne, originario del Marocco, si trovava al Beccaria da poco piĂą di una settimana per rapina a mano armata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo di 17anni scavalca le inferriate ed evade dal Beccaria di Milano: ricerche in corso

Evade dal carcere minorile Beccaria e scappa: si cerca un ragazzo di 17 anni a Milano - Un 17enne è evaso dal carcere minorile Beccaria di Milano. Secondo quanto appreso, il giovane - arrestato per rapina - avrebbe scavalcato le inferiate dell'istituto per poi darsi alla fuga in città .

Rømning fra fengsel i Milano og Beccaria: 17-åring rømmer, menneskejakten starter - Fuga dal carcere minorile Beccaria di Milano: un 17enne marocchino ricercato in un contesto segnato da carenze di personale e problemi di sicurezza. Da notizie.it

Flótti úr fangelsi í Mílanó og Beccaria: 17 ára gamall stúlka sleppur, mannleit hafin - Fuga dal carcere minorile Beccaria di Milano: un 17enne marocchino ricercato in un contesto segnato da carenze di personale e problemi di sicurezza. notizie.it scrive