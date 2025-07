Ragazza si infortuna vicino al rifugio Benigni | intervento del soccorso alpino

Attivazione nel primo pomeriggio di domenica per la Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, intervenuta nel territorio del comune di Gerola Alta, a quota 2051 metri, per soccorrere una ragazza di 27 anni rimasta ferita nei pressi del rifugio Benigni. La giovane stava scendendo lungo un sentiero. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: ragazza - rifugio - benigni - soccorso

Nel rifugio dei disperati. Fiammata e poi l’inferno . Ragazza lotta per la vita - CALOLZIOCORTE (Lecco) La bottiglietta di alcol che impugnava le è esplosa in mano. Il liquido infiammabile si è trasformato in una palla di fuoco che l’ha investita al volto, al torace e alle braccia.

Ragazza si infortuna vicino al rifugio Benigni: intervento del soccorso alpino; Infortuni in montagna: giornata intensa per i soccorsi; Giornata impegnativa per il Soccorso alpino: due interventi tra Valmasino e Gerola Alta.

Niente gita di classe per un guasto al bus: ragazza disabile ... - Una ragazza disabile di San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, esclusa dalla gita per un guasto al bus, ha poi vissuto un’esperienza speciale in montagna con i compagni grazie al Corpo ... fanpage.it scrive