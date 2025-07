Radici in Comune | La riserva dannunziana non è ' curata' dal sindaco solo un' operazione maquillage politico

“La pineta è curata” e “chi dice il contrario dice una falsità ”. Le ultime dichiarazioni del sindaco Carlo Masci sulla gestione della riserva dannunziana all’indomani dell’incendio divampato e domato dai vigili del fuoco la notte del 16 luglio, per l’associazione Radici in Comune e la consigliera. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: radici - comune - riserva - dannunziana

Barba (Avs Radici in Comune): "Con la bandiera blu vietare rafia sintetica e di plastica per ombrelloni e palme" - Con la conferma della bandiera blu Pescara deve dimostrare coerenza sulle politiche ambientali e vietare utilizzo di rafie sintetiche e plastiche per gli ombreggiamenti sulle spiagge.

"Seguire un modello di raccolta efficiente, tramite una sana partecipazione": chiarisce Barba (Avs - Radici in Comune) - "Assenza di una reale partecipazione cittadina nelle scelte che riguardano la nostra cittĂ , a partire dalla gestione dei rifiuti.

Barba (Avs - Radici in Comune) sul caso dei nidi: "Dire no ai fondi del Pnrr, a volte, è opportuno" - La questione dei nuovi nidi “completati, ma “in sospeso” accende lo scontro tra maggioranza e opposizione.

Radici in Comune: La riserva dannunziana trasformata in un parcheggio [FOTO]; Il sindaco Masci sulla riserva dannunziana: 'Investiti milioni di euro, mai mancata la manutenzione'; Barba (Avs-Radici in Comune) sull'incendio della riserva dannunziana: Trattata come un giardino urbano.