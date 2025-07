Raccolta differenziata porta a porta | ecco dove finiscono i rifiuti dei pescaresi

Sessantamila tonnellate l‚Äôanno. Vale a dire, circa 500 chilogrammi a persona. Sono i numeri dei rifiuti prodotti ogni anno dalla citt√† di Pescara.¬†√ą una ‚Äúmacchina complessa‚ÄĚ quella della gestione dei rifiuti, il cui volume d‚Äôaffari √® pari a circa 24 milioni di euro all‚Äôanno.¬†Il sistema punta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Sciopero dei lavoratori Geofor: possibili mancati passaggi nella raccolta dei rifiuti porta a porta - Per l'intera giornata di lunedì 19 maggio 2025 è stato proclamato uno sciopero da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Geofor.

Rifiuti e differenziata, come cambia la raccolta in Valsamoggia. Dal porta a porta alla Carta Smeraldo - Nuove isole ecologiche e altri strumenti: tutto quello che bisogna sapere per conferire correttamente il 'rusco'

Casalecchio, il porta a porta che verr√†. Come cambia la raccolta dei rifiuti - Casalecchio di Reno (Bologna), 5 maggio 2025 ‚Äst Tutto esaurito e posti solo in piedi stamattina nel centro sociale di Ceretolo, dove alle 10,30 si √® svolta la prima delle dodici assemblee pubbliche di presentazione dei cambiamenti del servizio porta a porta che prenderanno il via dal primo agosto.

Abbiamo provato a capire come vengono gestiti da Ambiente spa i rifiuti raccolti a Pescara con il nuovo sistema del "porta a porta"

Savona, nel mirino i costi della raccolta rifiuti porta a porta - Savona ‚Äď Il costo dei mastelli restituiti e i danni causati dai bidoni condominiali sul suolo pubblico. Da ilsecoloxix.it