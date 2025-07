Raccolta dei funghi in sicurezza | al via l' attività dell' ispettorato micologico di Ats della montagna

Con l’arrivo dell’estate prende il via la stagione della raccolta dei funghi, una passione molto diffusa e alla portata di tutti, ma che può nascondere rischi per la salute se non si adottano alcune precauzioni fondamentali.Per questo motivo, come ogni anno, Ats della Montagna attiva il proprio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi: l’evento a Buonalbergo - Tempo di lettura: < 1 minuto La Comunità Montana del Fortore ha organizzato, per il prossimo mercoledì 28 maggio 2025, presso la sala consiliare del Comune di Buonalbergo alle ore 10.

Raccolta funghi, formazione a Buonalbergo: via ai tesserini micologici - Comunicato Stampa Evento formativo promosso dalla Comunità Montana del Fortore per la sicurezza alimentare e la tutela dell’ambiente La Comunità Montana del Fortore ha organizzato, per il prossimo mercoledì 28 maggio 2025, presso la sala consiliare del Comune di Buonalbergo … Continua L'articolo Raccolta funghi, formazione a Buonalbergo: via ai tesserini micologici proviene da Fremondoweb.

Raccolta di funghi, Sportello Micologico Ostia dell’Asl Roma 3: “Affidarsi agli esperti” - Ostia, 22 maggio 2025 – Per gli ap passionati dei funghi di tutto il Lazio la stagione è iniziata con un’ottima notizia: quest’anno la raccolta sarà più libera grazie a ll’abolizione dei limiti settimanali, così come previsto da una modifica di una legge regionale.

PERICOLO ZECCHE! Chi ama andare per funghi deve sapere che questi piccoli e silenziosi aracnidi possono trasformare una giornata nel bosco in un serio problema di salute. Le zecche si nascondono nell'erba alta e nei cespugli umidi, pronte ad ancorarsi

Raccolta funghi, Zamperini (FDI): “Troppi incidenti e intossicazioni” - Regione Lombardia interviene con azioni concrete “Servono informazione, prevenzione e sicurezza” MILANO – Due tragedie avvenute a pochi giorni di distanza nel lecchese riportano drammaticamente all’at ... Secondo msn.com

Sicurezza funghi 2025: parte il servizio gratuito di controllo ATS Insubria - Far verificare la commestibilità dei funghi raccolti, ricevere consigli per una raccolta sicura e per trattare i funghi prima ... Lo riporta valtellinanews.it