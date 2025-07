Quintana il sestiere Sant’Emidio domina ancora il palio degli arcieri

Dominio del sestiere di Sant’Emidio alla gara degli Arcieri, andata in scena sabato sera al campo dei giochi. I ‘Robin Hood’ rossoverdi, infatti, hanno portato a casa il Palio realizzato dalla onlus Ama Aquilone. Per il sestiere si tratta del terzo trionfo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque edizioni. Sant’Emidio sale cosi a quota dieci successi nell’albo d’oro, staccando Porta Tufilla che resta a nove. Una bella soddisfazione, quindi, per gli arcieri Marco Ambrosi, Giuseppe Capponi, Piero Di Bernardino, Grazia Grilli, Ludovica Sacripanti e Luigi Sacripanti. Quattro le prove che gli arcieri, tre per ogni sestiere hanno dovuto superare: tiro allo scudo, tiro alle canne, tiro alle tavolette e tiro al pendolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

