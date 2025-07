Questione umanitaria a Gaza il Pd annuncia mozione in consiglio comunale per la pace in Medio Oriente

“Il Partito Democratico di Messina depositerĂ nei prossimi giorni una mozione per impegnare sindaco e Giunta a farsi portavoce, in ogni sede istituzionale, di una posizione chiara: per la pace in Medio Oriente, il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani”, ad annunciarlo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Modigliana, lite in Consiglio per la mozione relativa alla pace - "Siamo profondamente rammaricati, che la nostra mozione sulla pace a Modigliana presentata il 24 aprile 2024 abbia prodotto come risultato un'altra contromozione, che in parte è un palese copia-incolla delle nostre proposte, un "bota so" come diciamo in Romagna, con strafalcioni e soprattutto con.

Benevento unita per la pace: approvata la mozione “Due popoli, due Stati” - Comunicato Stampa Durante l’evento “Lievito di pace”, sindaci e istituzioni sannite esprimono solidarietà alla popolazione palestinese e promuovono il dialogo tra i popoli “Adoperarsi in ogni modo e forma possibile e con ogni mezzo utile per potenziare concrete forme di … Continua L'articolo Benevento unita per la pace: approvata la mozione “Due popoli, due Stati” proviene da Fremondoweb.

Dovadola, il Consiglio comunale approva una mozione per la pace in Palestina. Solidarietà al concittadino Basir - Il Consiglio Comunale di Dovadola, riunitosi lunedì, ha approvato all’unanimità la mozione 'Impegno a richiedere un cessate il fuoco, l’accesso degli aiuti alla Striscia di Gaza, la fine della violenza nei territori palestinesi occupati e il riconoscimento dello Stato di Palestina', presentata.

Molfetta, 24 luglio: corteo per liberazione del popolo palestinese, pace e giustizia in Medio Oriente Vai su Facebook

Le dichiarazioni della Rettrice Daniela Mapelli sulla nuova mozione approvata oggi all'unanimità dal Senato Accademico, rispetto all'attuale situazione in Medio Oriente. > http://unipd.link/mapelli-mozione-medio-oriente… Vai su X

Il Pd: “Il sindaco Basile e la Giunta dicano sì al riconoscimento della Palestina” - Il Partito democratico di Messina prepara una mozione per impegnare l'amministrazione comunale a "farsi portavoce per la pace in Medio Oriente" The post Il Pd: “Il sindaco Basile e la Giunta dicano sì ... Secondo msn.com

Schlein, da Assisi impegno per la pace in Medio oriente - Schlein, da Assisi impegno per la pace in Medio oriente La segretaria del Pd parla di 'crisi umanitaria devastante' ASSISI (PERUGIA) , 21 maggio 2025, 22:11 ... Come scrive ansa.it