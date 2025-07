Quanto incassa il comune di Monza con i parcheggi e quanto spendono i monzesi | la mappa zona per zona

In origine c'erano gli autobus, con l'Azienda municipale servizio autolinee. Una societĂ Â voluta dal comune di Monza per municipalizzare e gestire in autonomia il trasporto pubblico urbano sul territorio monzese. Era il 1968. Monza non era ancora capoluogo di provincia ma una cittĂ all'ombra di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: zona - monza - comune - incassa

A Monza la piazza che cambierà volto: il progetto da 1,5milioni di euro; Cinema sotto le stelle 2025; Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 27 febbraio 2025.

Monza: il ristorante dei Boschetti torna al Comune, ora il nuovo progetto - Il Comune di Monza è rientrato in possesso del chiosco dei Boschetti che per anni ha ospitato un ristorante. Lo riporta msn.com

Monza: la battaglia legale Comune-Sangalli in Cassazione - L'amministrazione pubblica tenta l'ultima carta per non pagare al privato quasi un milione di euro di importi trattenuti per mancati servizi. Da msn.com