Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 28 Luglio 2025

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 28 Luglio 2025, il PUN si attesta a 101,71 €MWh, mostrando una leggera diminuzione rispetto ai valori medi di inizio mese. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN o a prezzo fisso. Il prezzo finale per il consumatore, tuttavia, include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che possono incidere in modo significativo sulla bolletta finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

