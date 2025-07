Quando la bolletta cambia forma | dietro le quinte di NWG Energia per anticipare la normativa Arera

Un cambiamento normativo, una sfida aziendale. Da luglio 2025, tutti i fornitori di energia sono obbligati ad adottare un nuovo formato di bolletta, definito da ARERA, con l'obiettivo di aumentare trasparenza e confrontabilità per i consumatori. Per molte aziende si è trattato di un adeguamento complesso. NWG Energia ha scelto di giocare d'anticipo, trasformando l'obbligo in un'opportunità : già nel 2024 ha avviato un percorso interno per reinterpretare le nuove regole salvaguardando il proprio approccio distintivo alla comunicazione verso il cliente. Un progetto corale, iniziato con largo anticipo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quando la bolletta cambia forma: dietro le quinte di NWG Energia per anticipare la normativa Arera

In questa notizia si parla di: energia - bolletta - arera - cambia

Enel energia dovrà risarcire 40mila clienti per aver comunicato male gli aumenti in bolletta. Consumatori: “Insufficiente” - L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Enel Energia, avviata per verificare una pratica commerciale scorretta.

Energia rinnovabile: verso la riduzione della bolletta elettrica e dipendenza da fonti convenzionali - "Il rafforzamento della misura contribuirà in prospettiva anche alla riduzione della bolletta elettrica, oltre a favorire la riduzione della dipendenza nazionale dalle fonti convenzionali, assicurando la realizzazione, allo stesso tempo, di obiettivi sociali, energetici ed ambientali".

Energia, Aept lancia referendum per eliminare 175 miliardi di oneri nascosti in bolletta - (Adnkronos) – "In un contesto economico sempre più difficile, con famiglie sotto pressione e imprese in affanno, una voce della bolletta elettrica continua a gravare ingiustamente sui consumatori italiani: gli oneri generali di sistema (Ogs).

Dal 1° luglio arriva la nuova bolletta! Più chiara, più semplice, più trasparente. Secondo i nuovi standard ARERA, cambia il modo di leggere la bolletta di luce e gas… e noi di Benaco Energia siamo qui per accompagnarti passo dopo passo. Per ogni du Vai su Facebook

È partita in TV, radio e online la nuova campagna di #ARERA che comunica le novità presenti nelle #bollette di #luce e #gas dal 1° luglio: prima pagina unificata per tutti i fornitori, “scontrino dell’energia” e “box offerta”. Tutti i dettagli su https://arera.it/nuova-bol Vai su X

Come cambia la bolletta di luce e gas; Bollette luce e gas, cosa cambia dal 1° luglio 2025; GUIDA ALLA NUOVA BOLLETTA GAS E LUCE 2025: COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO.

Addio vecchie bollette, arriva “lo scontrino energia”: cosa cambia? - Dal luglio 2025 sarà più facile e immediato interpretare le bollette di luce e gas, una novità introdotta da ARERA per una maggiore consapevolezza dei ... Come scrive fanpage.it

Arriva lo scontrino dell’energia: come cambiano le bollette luce e gas da luglio 2025 - Dal mese di luglio 2025 le bollette luce e gas cambiano volto: arriva lo scontrino dell’energia, più trasparente e facile da leggere ... Si legge su investireoggi.it